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Окупанти погрожують застосувати хімічну зброю в Маріуполі

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Маріуполь, Понеділок 11 квітня 2022 16:41
Окупанти погрожують застосувати хімічну зброю в Маріуполі Фото: окупанти погрожують хімічною атакою в Маріуполі (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти погрожують застосувати хімічну зброю проти українських захисників у Маріуполі. Нібито щоб не штурмувати укріплення на заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами одного з ватажків бойовиків так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, штурм укріплень на "Азовсталі" може призвести до великих втрат у лавах російських військ.

"Тому на даний момент треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи - в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти влаштували "зачистку" в Маріуполі, а також примусово мобілізують чоловіків у свою так звану "армію".

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Маріуполь Хімічна зброя Війна Росії проти України
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