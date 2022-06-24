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Росія авіацією нищить всі дороги в Лисичанськ: вантажівкою не проїхати, - Гайдай

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Лисичанськ, П'ятниця 24 червня 2022 10:56
Росія авіацією нищить всі дороги в Лисичанськ: вантажівкою не проїхати, - Гайдай Фото: Росія авіацією нищить всі дороги в Лисичанськ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Тепер мостом вантажівкою в напрямку міста вже не проїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав Гайдай.

Нагадаємо, також голова Луганської ОВА повідомляв, що українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ.

Додамо, за даними Генштабу, російські війська посилили наступ в Луганській області. Окупанти застосовують танки та авіацію.

Зазначимо, що війська РФ кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом.

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