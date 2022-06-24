Росія авіацією нищить всі дороги в Лисичанськ: вантажівкою не проїхати, - Гайдай

Російські окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська (Луганська область). Тепер мостом вантажівкою в напрямку міста вже не проїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав Гайдай.

Нагадаємо, також голова Луганської ОВА повідомляв, що українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ.

Додамо, за даними Генштабу, російські війська посилили наступ в Луганській області. Окупанти застосовують танки та авіацію.

Зазначимо, що війська РФ кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.