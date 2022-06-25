Евакуація Лисичанська продовжується, з міста вивозять дітей, - Гайдай

Українські правоохоронці та рятувальники провели чергову евакуацію з Лисичанська. Зокрема, вдалося вивезти трьох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Тиха евакуація" мала продовження і 25 червня. З Лисичанська до Дніпра вирішили виїхати 13 місцевих жителів, які втомилися жити під обстрілами. Троє з сьогоднішніх щасливчиків - діти”, - розповів Гайдай.

Також він додав, що всі місцеві жителі, яких вивезли сьогодні, вже перебувають у безпеці.

Евакуація з Лисичанська (t.me/luhanskaVTSA)