Україна просить ОБСЄ розслідувати викрадення даних спостерігачів СММ

Україна вимагає від представників РФ відповіді щодо причетності до шпигунства

Україна просить Організацію з безпеки і співробітництва у Європі провести розслідування щодо ймовірного викрадення персональних даних спостерігачів СММ ОБСЄ. Про це написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у своєму Facebook.

Геращенко наголосила, що Україна виступає категорично проти того, щоб росіяни, які присутні у місії, займалися шпигунством.

"Ми звернулися до ОБСЄ і її представників з проханням, щоб Відень (де знаходиться штаб-квартира організації) провів ретельне розслідування інформації про можливе викрадення персональних даних спостерігачів СММ ОБСЄ. Україна виступає категорично проти того, щоб росіяни , які присутні в місії, займалися шпигунством, а не чітко визначеною мандатом роботою спостерігачів", - зазначила нардеп.

Геращенко наголосила, що українська сторона вимагає від представників РФ відповіді щодо причетності до шпигунства і незаконної діяльності , аби унеможливити подібну діяльність спецслужб РФ у дипломатичних, безпекових і гуманітарних місіях у майбутньому.

Крім того, нардеп додала, що Україна очікує результатів розслідувань щодо вбивства та поранень спостерігачів місії.

"Ми нагадали колегам по ОБСЄ, що до цього часу не завершено розслідування вбивства та поранення спостерігачів СММ ОБСЄ - громадян США і європейських країн на окупованому РФ Донбасі. Ми очікуємо результатів цих розслідувань, як і розслідування та покарання бойовика, який намагався зґвалтувати спостерігачку СММ ОБСЄ. Прощати і забувати такі злочини не можна", - підкреслила віце-спікер ВР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СММ ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування за підозрою про витік інформації.

РБК-Україна повідомляло, що в місії ОБСЄ стурбовані через можливий витік внутрішньої інформації. У розпорядженні німецьких журналістів виявилися внутрішні документи місії, які міг "злити" спецслужбам Російської Федерації один з членів моніторингової місії.

У згаданих документах, зокрема, інформація про події на окупованому Донбасі, а також інформація про комунікації заступника глави місії Олександера Хуга і міні-досьє на членів СММ.