Украина просит ОБСЕ расследовать хищение данных наблюдателей СММ

Украина требует от представителей РФ ответы о причастности к шпионажу

Украина просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование относительно вероятного хищения персональных данных наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в своем Facebook.

Геращенко отметила, что Украина выступает категорически против того, чтобы россияне, которые присутствуют в миссии, занимались шпионажем.

"Мы обратились к ОБСЕ и ее представителям с просьбой, чтобы Вена (где находится штаб-квартира организации) провела тщательное расследование информации о возможном хищении персональных данных наблюдателей СММ ОБСЕ. Украина выступает категорически против того, чтобы россияне, которые присутствуют в миссии, занимались шпионажем, а не четко определенной мандатом работой наблюдателей ", - отметила нардеп.

Геращенко отметила, что украинская сторона требует от представителей РФ ответы о причастности к шпионажу и незаконной деятельности, чтобы исключить подобную деятельность спецслужб РФ в дипломатических и гуманитарных миссиях в будущем.

Кроме того, нардеп добавила, что Украина ожидает результатов расследований по убийству и ранениям наблюдателей миссии.

"Мы напомнили коллегам по ОБСЕ, что до сих пор не завершено расследование убийств и ранений наблюдателей СММ ОБСЕ - граждан США и европейских стран на оккупированном РФ Донбассе. Мы ожидаем результатов этих расследований, как и расследование и наказание боевика, который пытался изнасиловать наблюдательницу СММ ОБСЕ . Прощать и забывать такие преступления нельзя", - подчеркнула вице-спикер ВР.

Напомним, ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование по подозрению об утечке информации.

РБК-Украина сообщало, что в миссии ОБСЕ обеспокоены из-за возможной утечки внутренней информации. В распоряжении немецких журналистов оказались внутренние документы миссии, которые мог "слить" спецслужбам Российской Федерации один из членов мониторинговой миссии.

В упомянутых документах, в частности, информация о событиях на оккупированном Донбассе, а также информация о коммуникации заместителя главы миссии Олександера Хуга и мини-досье на членов СММ.