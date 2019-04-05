СОТ став на бік РФ в транзитній суперечці з Україною

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У той же час дзеркальні санкції України щодо РФ організація визнала правомірними

Всесвітньо торговельна організація (СОТ) стала на бік РФ в транзитній суперечці з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковане рішення на сайті СОТ.

Зазначимо, що СОТ визнав правомірність Росії обмежувати постачання українських товарів по своїй території в Казахстан і Киргизстан.

"Група експертів визначила, що РФ може аргументувати застосування обмеження транзиту ст. 21 ГАТТ (Винятки з міркувань безпеки), оскільки дійсно існує "надзвичайна ситуація в міжнародних відносинах між Україною і Росією", - пояснила радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роксолана Підласа.

Але, в той же час, дзеркальні санкції України щодо РФ організація визнала правомірними. Подробиці в статті РБК-Україна "Дозволили забороняти: СОТ не підтримав претензії України щодо транзитного суперечці з РФ"

"Всі дії України в торговельно-економічній сфері, які спрямовані на протидію російській агресії, є безумовно виправданими з точки зору міжнародного права", - пояснила Підласа

Нагадаємо, 1 січня 2016 року Росія у відповідь на санкції ввела заборону на транзитні автомобільні і залізничні перевезення з України, а також на транзит товарів, які включені в список санкційний.

На думку української сторони, яка ініціювала розгляд у СОТ, ця заборона є невиправданою і носить дискримінаційний характер. Зокрема, Росія цією забороною порушила зобов'язання, взяті в рамках Світової організації та Договору про зону вільної торгівлі.

Спочатку транзитні обмеження діяли тільки у відношенні поставок до Казахстану, проте з середини 2017 року розширилися і на маршрут до Киргизії. Оформлення української продукції, що поставляється в треті країни, зокрема, Центральної Азії, через РФ здійснювалося лише через Білорусь за умови наявності пломб на основі системи стеження ГЛОНАСС.