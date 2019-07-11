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Україна продовжить участь в придністровському врегулюванні

Новини » Політика    11.07.2019 - 18:24
Україна продовжить участь в придністровському врегулюванні
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна і далі буде надавати підтримку територіальної цілісності Молдови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить участь у приднепревском врегулювання конфлікту. Про це заявив глава держави під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду.

За його словами, Україна і далі буде надавати підтримку територіальної целестности Молдови.

"Я запевнив пані Санду, що Україна і далі буде надавати різнопланову підтримку територіальної цілісності Молдови, і буде брати активну участь у переговорному процесі з придністровського врегулювання. Україна і Молдова об'єднані спільним бажанням, щоб на наших теренах не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язувати плани щодо так званої федералізації", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував взаємні поїздки громадян України і Молдови з внутрішнім ID-паспортами. Також в ході переговорів Володимир Зеленський і Майа Санду обговорили питання освітніх потреб української громади в Молдові.

Крім того, президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти в екстрадиції екс-судді Миколи Чауса. Молдова пообіцяла посприяти цьому процесу.

 

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