ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский: мы не позволим навязывать планы по федерализации

Новости » Политика    11.07.2019 - 18:25
Зеленский: мы не позволим навязывать планы по федерализации
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина продолжит участие в приднестровском урегулировании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит участие в приднестровском урегулировании конфликта. Об этом заявил глава государства во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

По его словам, Украина и дальше будет предоставлять поддержку территориальной целостности Молдовы. 

"Я заверил госпожу Санду, что Украина и далее будет предоставлять всеохватывающую поддержку территориальной целостности Молдовы, и будет принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Украина и Молдова объединены общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать планы по так называемой федерализации", - заявил президент. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский анонсировал взаимные поездки граждан Украины и Молдовы по внутренним ID-паспортам. Также в ходе переговоров Владимир Зеленский и Майа Санду обговорили вопрос образовательных потребностей украинской общины в Молдове. 

Кроме того,  президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции экс-судьи Николая Чауса. Молдова пообещала поспособствовать данному процессу.

 

Зеленский попросил Молдову об экстрадиции экс-судьи Чауса Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области
Новости Украины Владимир ЗеленскийМолдова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь