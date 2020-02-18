Опубліковані дані розвідки Нідерландів у справі МН17

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Журналіст опублікував документ Служби військової розвідки Нідерландів

Служба військової розвідки Нідерландів не виявила ні один ЗРК "Бук", який міг бути здатний збити рейс МН17 над Донбасом в 2014 році. Це випливає з документов, опублікованих журналістом та автором документального фільму про авіакатастрофу громадянином Нідерландів Максом Ван дер Верффом.

Журналіст опублікував документи, в яких йдеться про позиції російських мобільних комплексів "Бук" у день авіакатастрофи. І літак нібито не міг збити російський "Бук".

"MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених і ти, що використовує, Україна і Росія місць, де були розміщені комплекси" Бук-М1 ", - йдеться в листі розвідки, яке було направлено голландській прокуратурі 21 вересня 2016 року.

Фото: опубліковані документи (mailchi.mp

Однак, в документі зазначається, що єдиний ідентифікований комплекс, який має досить широкий діапазон, щоб збити цей літак, - дві системи С-300ПМ2 "Фаворит" ВС РФ, розташовані недалеко від міста Ростов-на-Дону.

Раніше повідомлялось, що в розслідуванні катастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17 з'явилися нові дані про причетність російського зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Як раніше вже повідомляла міжнародна слідча група (JIT), лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітній бригаді ЗС Росії. Установку привезли 25 червня 2014 року з Курська на Донбас, а після катастрофи повернули назад.

РБК-Україна писало, що у червні 2019 року Спільна слідча група у справі про катастрофу малазійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").