ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковані дані розвідки Нідерландів у справі МН17

Новини » Політика     18.02.2020 - 08:36
Опубліковані дані розвідки Нідерландів у справі МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Журналіст опублікував документ Служби військової розвідки Нідерландів

Служба військової розвідки Нідерландів не виявила ні один ЗРК "Бук", який міг бути здатний збити рейс МН17 над Донбасом в 2014 році. Це випливає з документов, опублікованих журналістом та автором документального фільму про авіакатастрофу громадянином Нідерландів Максом Ван дер Верффом.

Журналіст опублікував документи, в яких йдеться про позиції російських мобільних комплексів "Бук" у день авіакатастрофи. І літак нібито не міг збити російський "Бук".

"MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених і ти, що використовує, Україна і Росія місць, де були розміщені комплекси" Бук-М1 ", - йдеться в листі розвідки, яке було направлено голландській прокуратурі 21 вересня 2016 року.

Фото: опубліковані документи (mailchi.mp

Однак, в документі зазначається, що єдиний ідентифікований комплекс, який має досить широкий діапазон, щоб збити цей літак, - дві системи С-300ПМ2 "Фаворит" ВС РФ, розташовані недалеко від міста Ростов-на-Дону.

Раніше повідомлялось, що в розслідуванні катастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17 з'явилися нові дані про причетність російського зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Як раніше вже повідомляла міжнародна слідча група (JIT), лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітній бригаді ЗС Росії. Установку привезли 25 червня 2014 року з Курська на Донбас, а після катастрофи повернули назад.

РБК-Україна писало, що у червні 2019 року Спільна слідча група у справі про катастрофу малазійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").

Четверо українських прокурорів залучено до розслідування катастрофи МН17 Пристайко роз'яснив відсторонення прокурорів у справі МН17
Новини України НідерландиБукМН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся