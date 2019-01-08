Україна за 2018 рік скоротила обсяги транспортування нафти

Ілюстративне фото (twitter.com/NaftogazUkraine)

За підсумками року обсяги скоротилися на 4%

У 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів України складає 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укртранснафта".

За даними компанії, у 2018 році обсяг транспортування нафти для споживачів України (НПЗ) складає 2,101 млн тонн (на 0,2% більше, ніж у 2017 році), а транзит - 13,335 млн тонн (зниження на 4,3% у порівнянні з 2017 роком).

У грудні 2018 року обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів сягнув 1,405 млн тонн, що на 1,6% менше, ніж у грудні 2017 року.

Обсяг перекачування нафти для НПЗ України в грудні 2018 року зменшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19,8% - до 175,399 тис. тонн.

Транзит до країн Східної Європи, порівняно з груднем 2017 року, зріс на 1,7% - до 1,229 млн тонн.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 86,8 млрд куб. м. Порівняно з 2017 роком транзитні обсяги скоротились на 6,7 млрд куб. м, або на 7,2%.