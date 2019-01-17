Україна закликає ПА ОБСЄ забезпечити виконання резолюцій щодо дій РФ

Ілюстративне фото (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Україна закликає опрацювати додаткові механізми забезпечення виконання резолюцій

Україна закликає Парламентську асамблею ОБСЄ забезпечити виконання резолюцій щодо дій Російської Федерації проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у Тwitter.

Як зазначається, для безпеки Європи важливим залишається питання притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародних зобов’язань.

"Притягнення Росії до відповідальності за серйозні порушення нею своїх міжнародних зобов’язань залишається надзвичайно важливим для безпеки Європи. Ми закликаємо Парламентську асамблею ОБСЄ опрацювати додаткові механізми забезпечення виконання прийнятих нею відповідних резолюцій", - йдеться у повідоменні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея ОБСЄ, зокрема, ухвалила резолюцію під назвою "Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", у якій зазначається, що "певні райони Донецької і Луганської областей" знаходяться під контролем "російських гібридних сил".

Крім того, повідомлялося, що Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла Берлінську декларацію, частиною якої стала українська резолюція про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.