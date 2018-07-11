ПА ОБСЄ прийняла декларацію, що включає резолюцію про порушення прав людини в Криму

Резолюція закликає Росію звільнити українських політв'язнів, які незаконно затримані в РФ за сфабрикованими справами

Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла Берлінську декларацію, частиною якої стала українська резолюція про порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомив один з авторів резолюції, голова постійної делегації Верховної ради України в ПА ОБСЄ Артур Герасимов, передає прес-служба "Солідарності".

Повідомляється, що сьогодні на XXVII сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ була прийнята Берлінська декларація, важливою частиною якої є резолюція української делегації "Триваючі порушення прав людини та основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

Так, проект резолюції був внесений членами української делегації, а також підписаний представниками парламентів Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Канади, США, Швеції, Іспанії, Португалії та інших країн.

У тексті резолюції вимагається від Росії: "Негайно звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чернія, Ремзі Маметова, Сейрана Селиева, Володимира Балуха, Олександра Костенка, Мусліма Алієва, Еміра Усейна Куку, Вадима Сірика, Арсена Джапаров, Рефата Алімова та інших українських громадян, які були незаконно затримані та поміщені по сфабрикованих справах представниками окупаційної лади в Криму".

Також у резолюції:

підтверджується повага до суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах, включаючи АР Крим та місто Севастополь;

засуджується незаконна окупація Росією Криму і Севастополя, а також міститься заклик припинити анексію українського півострова;

засуджується зловживання і практика дискримінації стосовно жителів окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади;

засуджується протиправне встановлення Росією в окупованому Криму законів, юрисдикції та адміністрації і потрібно, щоб РФ виконувала свої зобов'язання в галузі міжнародного права по відношенню до виконання законів, які діяли в Криму до окупації.

Нагадаємо, 9 липня в Парламентській асамблеї ОБСЄ підтримали резолюцію про порушення прав людини в Криму.