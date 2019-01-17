Украина призывает ПА ОБСЕ обеспечить выполнение резолюций по действиям РФ

Иллюстративное фото (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Украина призывает проработать дополнительные механизмы обеспечения выполнения резолюций

Украина призывает Парламентскую ассамблею ОБСЕ обеспечить выполнение резолюций относительно действий Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Тwitter.

Как отмечается, для безопасности Европы важным остается вопрос привлечения России к ответственности за нарушение международных обязательств.

"Привлечение России к ответственности за серьезные нарушения ею своих международных обязательств остается чрезвычайно важным для безопасности Европы. Мы призываем Парламентскую ассамблею ОБСЕ проработать дополнительные механизмы обеспечения выполнения принятых ею соответствующих резолюций", - говорится в повідоменні.

Напомним, ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ, в частности, приняла резолюцию под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", в которой отмечается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "российских гибридных сил".

Кроме того, сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию, частью которой стала украинская резолюция о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.