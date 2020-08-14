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Україна закликала Білорусь утриматися від насильства і затримань

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 11:21
Україна закликала Білорусь утриматися від насильства і затримань
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зеленський знову прокоментував протести в Білорусі

На тлі протестів і масових затримань в Білорусі українська сторона закликає владу цієї країни утриматися від силового придушення акцій. Білорусь повинна знайти мирний вихід із ситуації.

Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського Telegram.

В контексті затримання українців Зеленський підкреслив, що Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робить.

"Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми дійсно переживаємо за все, що відбувається у Білорусі", - заявив він.

Він також додав, що Білорусь завжди була хорошим другом і партнером України.

"І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася і була демократичною, економічно сильною і незалежною державою", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь вже звільнила трьох затриманих громадян України; ведуться переговори про звільнення ще одного.

Зазначимо, в ніч на 14 серпня з білоруських СІЗО почали відпускати протестувальників, яких масово затримували в попередні дні.

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