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Україна приєднається до переговорів щодо регулювання електронної торгівлі

Новини » Економіка    29.01.2019 - 14:25
Україна приєднається до переговорів щодо регулювання електронної торгівлі
Ілюстративне фото (facebook.com)

Україна стала співавтором заяви СОТ щодо необхідності врегулювання відносин з електронної комерції

Міністерство економіки та торгівлі інформує, що Україна стала співавтором спільної заяви Світової організації торгівлі щодо необхідності врегулювання відносин з електронної комерції та повідомила, що візьме участь у відповідних переговорах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЕРТ.

Вказано, що до заяви загалом приєдналось 76 країн-членів СОТ, на яких припадає 90% світової торгівлі. Відповідні держави домовилися розпочати переговори про регулювання електронної комерції, а також започаткувати такі правила гри на цьому ринку, які б враховували інтереси мікропідприємств.

"Ми провели низку дуже плідних обговорень у рамках зустрічей на цьому тижні, і, зокрема, побачили реальний прогрес у переговорах у сфері електронної комерції. Це є ознакою сильної і дуже широкої спільної прихильності до глобальної торговельної системи", - зазначив генеральний директор СОТ Роберто Азаведо.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Україну обрали членом комісії ООН по праву міжнародної торгівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, зона вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським союзом сприяє зростанню країни після економічної кризи 2014-2015 років.

Порошенко і президент Ізраїлю обговорили угоду про ЗВТ Україна та Канада зможуть розширити угоду про ЗВТ, - посол
Новини України Всесвітня торгова організаціяторговляМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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