В ЕС заявили, что свободная торговля с Украиной способствует развитию страны

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В 2017 году экспорт ЕС в Украину вырос на 22%

Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским союзом способствует росту страны после экономического кризиса 2014-2015 годов. Об этом РБК-Украина сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Отмечается, что в 2015-2016 годах экспорт услуг из ЕС в Украину увеличился на 9%, тогда как импорт сократился на 2%. В 2016 году прямые иностранные инвестиции ЕС в Украину оставались на низком уровне.

Сегодня же ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. В 2017 году доля ЕС в общей торговле была 42%. Двусторонняя торговля существенно увеличилась. Экспорт ЕС в Украину вырос на 22%, а импорт из Украины - на 27%.

Кроме того, в условиях свободной торговли Украина для Европейского союза является главным источником импорта сельскохозяйственной продукции. Это в основном зерновые, растительные масла и семена масличных культур. В 2017 году импорт из этой Украины увеличился на треть.

В выводах второго ежегодного отчета об имплементации торговых соглашений Евросоюза отмечается, что в 2017 году достаточно высоким остался уровень использования торговых преференций Украиной для импорта в ЕС и составлял 87%, несмотря на небольшое снижение, по сравнению с 2016 годом.

"В то же время Украина продлила запрет экспорта древесины, который действует с 2015 года. Незначительным является прогресс в отношении принятия лесного законодательства, которое должно прекратить эти ограничения в торговле", - подчеркнули в представительстве ЕС.

Также указывается, что Украина не смогла полностью использовать преференциальные тарифные квоты ЕС на сельскохозяйственную продукцию.

"Эта продукция до сих пор не соответствует всем санитарным и фитосанитарным требованиям. Поэтому экспортеры сталкиваются с определенными трудностями при размещении своей продукции на европейских рынках", - сказали в представительстве.

Для решения этой проблемы сейчас Украина завершает обсуждение вопроса санитарных и фитосанитарных стратегий с Еврокомиссией.

Также в ЕС подчеркивают, что Украина сделала позитивные шаги для улучшения системы государственных закупок. Она также продолжила внедрять комплексную стратегию реформ. В частности, это система электронных закупок, которая должна усилить эффективность и уменьшить коррупцию.

В ЕС положительно воспринимают то, что Украина также выразила заинтересованность в начале переговоров о подписании соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Также в Украине, по мнению ЕС, наблюдается прогресс в реализации соглашения об ассоциации о торговле и устойчивом развитии. Подкомитет по торговле и устойчивому развитию еще должен рассмотреть вопрос положений о труде. Также в ЕС добавляют, что нужно создать консультативную группу гражданского общества Украины.

Напомним, недавно первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявлял, что Украина ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Турцией. Ожидается, что это произойдет в кратчайшие сроки.