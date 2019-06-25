Україна може призупинити участь в ПАРЄ

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Українська делегація буде протестувати під час процедури повернення повноважень членам російської делегації

Після повернення повноважень делегації Російської Федерації у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації. Про це заявила виконуюча обов'язки голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, українська делегація буде протестувати під час процедури повернення повноважень членам російської делегації у вівторок.

"Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто призупинимо участь України у літній сесії... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - заявила вона.

Іонова нагадала, що шість з 11 депутатів з делегації РФ знаходяться під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство... це початок руйнування самої організації", - сказала депутат.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 25 червня підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

РБК-Україна писало, що заступник голови постійної делегації Верховної ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Георгій Логвинський і представник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв намагалися зірвати повернення Росії у ПАРЄ. Вони вирішили "детально опрацювати російська доповідь і подали 226 правок". Натомість, їх не взяли на розгляд.