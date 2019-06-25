Зеленський відреагував на рішення ПАРЄ по Росії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації. Про це він написав у себе у Facebook.

Він розповів, що минулого тижня обговорював це питання з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше.

Я вдячний українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця", - написав він.

Зеленський відзначив, що йому цікаво, як ПАРЄ після рішення про повернення РФ до асамблеї буде вимагати звільнення українських полонених моряків. Зокрема, він нагадав, що саме сьогодні спливає термін виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення моряків.

"А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею - організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, - відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення - повернення полонених українських моряків", - написав він.

Нагадаємо, МЗС України також відреагував на рішення ПАРЄ. Міністерство вважає, що прийнята резолюція є неприпустимою поступкою Російській Федерації.

РБК-Україна писало, що резолюцію підтримали ряд стран. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

Після цього українська делегація заявила, що може призупинити участь у ПАРЄ через рішення асамблеї повернути російську делегацію.