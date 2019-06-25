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Україна оскаржила повноваження РФ і залишила зал ПАРЄ

Новини » Політика    25.06.2019 - 11:51
Україна оскаржила повноваження РФ і залишила зал ПАРЄ
Фото: Засідання Парламентської асамблеї ради Європи (assembly.coe.int)

Делегація залишила зал засідань ПАРЄ

Українська делегація оскаржила рішення про поновлення повноважень російської делегації ізалишила зал засідань Парламентської асамблеї ради Європи. Про це повідомила віце-спікер Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила Геращенко, слухання щодо повноважень російської делегації відбудуться в цей четвер.

"До цього ми не можемо сидіти в одному залі з вбивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - додала вона.

Україна оскаржила повноваження РФ і залишила зал ПАРЄ

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

За результатами голосування резолюцію в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. Частково рішення про повернення РФ в ПАРЄ підтримали Німеччина, Швейцарія, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в ПАРЄ.

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