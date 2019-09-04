Україна оголосила в розшук голову кримського "Центрвиборчкому"

Фото: Михайло Малишев (з відкритих джерел)

Михайла Малишева звинувачують у державній зраді

Прокуратура Автономної республіки Крим оголосила в розшук голову так званої "Центральної виборчої комісії" окупованого півострова Михайла Малишева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру.

Повідомляється, що на 8 вересня в Криму пройдуть "вибори в місцевий парламент". За даними прокуратури, проведення "виборів" забезпечує голова "виборчої комісії Криму", який готував так званий референдум в березні 2014 року.

На даний момент Малишеву повідомили про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Також його оголосили в розшук.

Крім того, український суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно нього та притягти до кримінальної відповідальності за заочною процедурою.

Нагадаємо, в липні Дніпровський суд Києва звільнив з-під варти колишнього міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевского, якого звинувачують у державній зраді і сепаратизмі.