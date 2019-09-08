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На території Росії проходять місцеві вибори

Новини » В світі    08.09.2019 - 10:30
На території Росії проходять місцеві вибори
Фото: вибори на території Росії (facebook.com/CIKRussia)

Голосують за місцеві парламенти, а також за губернаторів

На території Російської Федерації в неділю, 8 вересня, проходить голосування на місцевих виборах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У столиці РФ Москві і ще 11 суб'єктах федерації вибирають регіональний парламент, у 17 регіонах - губернатора, трьох - мерів регіональних столиць. Крім того, проходять довибори чотирьох депутатів Держдуми.

Окупаційна адміністрація Криму також організувала голосування до місцевого "парламенту".

Найважливішими є вибори в Держдуму Москви, а також губернатора Санкт-Петербурга. Російська влада відмовився допустити до виборів у Москві опозиціонерів, через що в російській столиці пройшла серія акцій протесту. У Санкт-Петербурзі також не були допущені опоненти в.о. губернатора Олександра Беглова, який балотуються на цю посаду.

Нагадаємо, напередодні голосування на території Росії голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова розповіла, що на неї напав молодий чоловік з електрошокером. Памфілова повідомила, що змогла відбитися від нього з допомогою "важкого стільця".

Як повідомляло РБК-Україна, в Москві з липня проходили акції протесту за допуск до місцевих виборів опозиційних кандидатів. В результаті протестів були затримані понад 1,5 тис. осіб.

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