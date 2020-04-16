Україна в рамках обміну полоненими передала двох росіян

Фото: обмін полоненими (ssu.gov.ua)

Передача була узгоджена з російським консулом

В рамках обміну полоненими українська сторона передала на окупований Донбас двох громадян Російської Федерації. Про це заявила представник окремих районів Луганської області в гуманітарній групі Ольга Кобцева, передають російські ЗМІ.

За її словами, Україна передала двох росіян.

"З української сторони на територію "ЛНР" передали чотири особи, серед них двоє громадян РФ", - заявила Кобцева.

Вона уточнила, що добровільну участь в обміні громадян Росії було зафіксовано консулом Російської Федерації.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього обміну полоненими Україна вперше повернула більше людей, ніж передала. Зокрема, на підконтрольну територію було передано 20 осіб, на окуповану - 14. При цьому були звільнені двоє українських військовослужбовців.

Раніше також опублікували список звільнених українців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ буде боротися, поки не звільнять всіх українців з полону.

"Ми повернемо всіх у межах і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей "нормандської четвірки". Ми звільняємо всіх", - додав президент.