Україна в рамках обміну полоненими передала двох росіян

Передача була узгоджена з російським консулом
В рамках обміну полоненими українська сторона передала на окупований Донбас двох громадян Російської Федерації. Про це заявила представник окремих районів Луганської області в гуманітарній групі Ольга Кобцева, передають російські ЗМІ.
За її словами, Україна передала двох росіян.
"З української сторони на територію "ЛНР" передали чотири особи, серед них двоє громадян РФ", - заявила Кобцева.
Вона уточнила, що добровільну участь в обміні громадян Росії було зафіксовано консулом Російської Федерації.
Нагадаємо, в ході сьогоднішнього обміну полоненими Україна вперше повернула більше людей, ніж передала. Зокрема, на підконтрольну територію було передано 20 осіб, на окуповану - 14. При цьому були звільнені двоє українських військовослужбовців.
Раніше також опублікували список звільнених українців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ буде боротися, поки не звільнять всіх українців з полону.
"Ми повернемо всіх у межах і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей "нормандської четвірки". Ми звільняємо всіх", - додав президент.