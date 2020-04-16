Ще 20 цивільних і військових повернулися додому: як пройшов обмін полоненими

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Передача полонених пройшла в двох локаціях на лінії розмежування

16 квітня відбувся обмін полоненими на Донбасі між Україною та ОРДЛО. Процедура була організована в два етапи, в результаті вдалося звільнити 20 українців. Всі подробиці першого в цьому році обміну полоненими - в матеріалі РБК-Україна.

Список звільнених українців

Сьогодні Україна повернула 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Серед звільнених - двоє військових, правоохоронець і 17 цивільних осіб.

9 людей повернулися з "ДНР": Алакоз Олександр, Гриненко Микола, Ілюхін Микола, Карась Володимир, Костєв Євген, Помеляйко Олександр, Садовський Олександр, Сірик Вадим, Шайдов Віктор.

З полону в "ЛНР" звільнені 11 українців: Желдак Віталій, Миронич Сергій, Можаєв Валентин, Полозов Микола, Попова Алевтина, Русинов Сергій, Сливка Іван, Сливка Олександр, Табачний Олександр, Штиль Олександр, Яковенко Олександр.

Через спалах коронавірусу звільнені українці після обміну пройдуть двотижневу обсервацію на підконтрольній території недалеко від лінії зіткнення.

В рамках обміну Київ передав ОРДЛО 14 осіб. Вперше українська сторона повернула більше людей, ніж передала.

Обмін між "ЛНР" і Україною

Передача полонених пройшла сьогодні під Луганськом в районі смт. Щастя. Затримуваних доставили на місце автобусами.

Спочатку планувалося здійснити обмін за формулою "11 на 7", проте 3 людини відмовилися повертатися на окуповану територію Луганської області. Так звана "ЛНР" звільнила 11 українських громадян.

Фото: обмін у Луганській області (ssu.gov.ua)

Омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в результаті обміну вдалося повернути:

Віталія Желдака (засуджений так званим "Верховним судом ЛНР", незаконно утримувався у виправній колонії Луганської області);

Олександра Табачного (інвалід і ветеран МВС України, з 2019 перебував в Луганському СІЗО);

Алевтину Попову (в 2019 році засуджена так званим судом "ЛНР" за "державну зраду", з 2018 року перебувала у виправній установі Луганська).

Сергія Русинова (затриманий в 2018 році через те, що в соцмережах закликав до єдності України і засуджував діяльність незаконних збройних формувань так званої "ЛНР").

Київ передав "ЛНР" чотирьох осіб. Двоє з них є громадянами Російської Федерації.

Обмін між Донецьком і Києвом

Вранці 16 квітня на КПВВ "Майорськ" відбулася передача полонених в форматі "10 на 9". Одна людина відмовилася від обміну. Україна повернула 9 осіб, які перебували в неволі в самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці".

У списку звільнених - службовець Збройних Сил України. Віктор Шайдов потрапив в полон і утримувався на території так званої "ДНР" з 2019 року.

Фото: звільнені з полону в "ДНР" (facebook.com denisovaombudsman)

Позиція України

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обмін заявивши, що Україна продовжить боротися, поки всі громадяни нашої країни, які ще перебувають в полоні, не будуть звільнені.

"Ми повернемо всіх в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей "нормандської четвірки". Ми звільняємо всіх", - зазначив глава держави.

Коментар Володимира Зеленського з приводу звільнення українських громадян. «Ми будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», – Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення українських громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Також в Офісі президента сьогодні заявили, що тривають переговори про нові обміни для звільнення українців, які перебувають в полоні на території окупованого Криму та Росії.

Реакція РФ

У Москві позитивно оцінили обмін полоненими, назвавши його кроком в напрямку рішень паризького саміту в "нормандському форматі". Також у РФ розраховують на досягнення нових домовленостей під час наступного засідання Тристоронньої контактної групи 22 квітня.

Підготовка до обміну

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи на початку квітня сторони домовилися провести обмін полоненими до Великодня. Остаточна дата була узгоджена на 16 квітня.

Передачу полонених запланували в районі лінії зіткнення сторін у двох локаціях у Луганській і Донецькій областях.

Представники ОРДЛО перед обміном надали список 19 українців, яких вони готові передати Україні. З них 8 осіб перебували в полоні в "ДНР" і 11 в "ЛНР".

При цьому українська сторона не назвала точної кількості людей, які готуються на обмін. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що серед них є особи, які не бажають повертатися на окуповані території Донбасу.

Також Резніков заявив, що всього в списках на обмін значиться близько двохсот громадян. Однак серед них є особи, які перебувають у статусі "зниклих безвісти". За словами міністра, Україна готова до формату передачі полонених "всіх на всіх" без будь-яких умов.