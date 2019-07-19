Імовірність дефолту в Україні без кредиту МВФ оцінили в Нацбанку

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Співпраця України з МВФ важлива, але не повністю критична

Подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності. Про це сказав голова Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з членами Європейській бізнес асоціації (ЄБА), повідомляє прес-служба ЄБА.

Як зазначили в прес-службі, Смолій повідомив, що Україні саме час перейти до обговорення нової програми співпраці з МВФ.

Однак питання не стоїть як "МВФ або дефолт" - розмови про дефолт взагалі не мають реального підґрунтя, додав Смолій.

Нагадаємо, 18 липня заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний банк прогнозує, що Міжнародний валютний фонд затвердить нову програму співробітництва з Україною і перший транш може буди отриманий до кінця року. Сологуб відзначив, що перший транш скоріше все буде в четвертому кварталі і він складе 2 млрд доларів. Заступник голови НБУ уточнив, що у своїх експертних оцінках виходить зі стандартних умов МВФ та квоти України, за якими обсяг програми структурного фінансування може бути від 5 до 10 млрд доларів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.