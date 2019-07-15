"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нова ціна буде 4 905 грн з тисячу кубометрів (без ПДВ і транспортування)

НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО у липні на 648 грн або на 11,7%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його у липні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат).

"Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться в повідомленні.

Нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019).

Як повідомляло РБК-Україна, раніше прес-служба Кабінету міністрів повідомила про те, що НАК "Нафтогаз України" відповідно до доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зобов’язаний у липні знизити ціну природного газу для населення з до 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.