Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні

Керівник правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко розв'язав проти Європейського Союзу "міграційну війну". Так невизнаний президент мститься Заходу за введені проти нього санкції. Чи може Білорусь застосувати "живу зброю" проти України, з якою у неї також напружені відносини, – нижче в матеріалі РБК-Україна.

На початку серпня минулого року Олександр Лукашенко оголосив, що в черговий (вже шостий за рахунком) раз виграв вибори глави Республіки Білорусь. Його опоненти заявили про фальсифікацію виборів, на вулицях почалися масові акції протесту.

Народне невдоволення "новообраний" глава держави придушив силою. Тисячі людей були затримані і заарештовані. Більшість з них були побиті і покалічені, тільки за офіційними даними вбиті 10 мітингувальників. Багатьом довелося в спішному порядку залишати Білорусь і шукати притулку у сусідів, наприклад, в Україні.

Така поведінка "останнього диктатора Європи" призвела до розриву відносин із Заходом і потепління – з Росією. Але на введені європейцями санкції Лукашенко відповів асиметрично. Він почав перевіряти на міцність кордони ЄС, використовуючи як зброю нескінченні потоки нелегальних мігрантів.

Межі кризи

З весни 2021 року найближчі сусіди Білорусі – Польща і країни Балтії, в першу чергу Литва – почали скаржитися на стрімко зростаючий потік біженців. Обидві ці країни стали основними опонентами режиму Лукашенка і "драйверами" введення санкцій проти Мінська.

Литва, яка раніше затримувала на своїх кордонах до 70 нелегальних мігрантів на рік, зіткнулася з тим, що зараз така ж їх кількість намагається потрапити в країну тільки за один день. Здебільшого біженці представляють зруйновані війною Сирію, Афганістан і Ірак, а також бідні країни Африки, і переміщаються в Литву з території Білорусі.

Тільки за перші шість місяців 2021 року на литовсько-білоруському кордоні було затримано близько 4 тисяч біженців з країн третього світу. Для порівняння: майже стільки ж Україна виявила на своїй території за останні п'ять років. З липня Литва оголосила по всій країні надзвичайний стан через міграційну кризу, а в кінці серпня її уряд вирішив в терміновому темпі зводити триметрову металеву стіну на всіх 500 км кордону з Білоруссю.

"Фізичний бар'єр необхідний нам для відбиття гібридної атаки, здійсненої білоруським режимом проти Литви і всього ЄС", – пояснила литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Сусіди відгороджуються стіною від Білорусі через наплив мігрантів (фото: GettyImages)

Європейці допомагають Литві фінансами (стіна обійдеться приблизно в 150 млн євро) і живою силою. Наприклад, Австрія відправила на підмогу прибалтам поліцейський спецназ.

У жовтні Литва винесла питання "міграційної війни" на засідання Ради Безпеки ООН. Представники цієї країни заявили про повну відповідальність Мінська за можливі загрози здоров'ю та життю нелегальних мігрантів, які штурмують литовські кордони.

Друга сусідня країна, яку Лукашенко вирішив показово провчити за підтримку білоруської опозиції, це Польща. За поточний рік через східний кордон на територію країни спробували проникнути близько 15 тисяч біженців. Для порівняння, за весь 2020-ий Польща прийняла всього близько 130 мігрантів.

Президент країни Анждей Дуда ввів на початку вересня надзвичайний стан у прикордонних областях, а наприкінці жовтня польський сейм проголосував за зведення стіни на кордоні для захисту від мігрантів. На цей проект планують витратити близько 400 млн євро.

ЄС також обіцяє полякам допомогу, а Німеччина вже направила свій спецназ на захист польських рубежів від непрошених гостей з Білорусі. Тим більше, що на цій ділянці вже зафіксовані і перестрілки і смерті нелегальних мігрантів.

Офіційні представники і Литви і Польщі прямо називають Лукашенка організатором цієї кризи. На їхню думку, Білоруський режим не просто не перешкоджає транзиту в ЄС мігрантів з країн третього світу, а й власноруч переправляє їх прямо до європейських кордонів.

Європейці вважають, що відбувається це за "підтримки і в інтересах російської сторони". Наприклад, в Білорусь мігранти часто потрапляють або з території РФ або ж на літаках з Іраку, Туреччини та інших близькосхідних країн.

Білоруські правоохоронці не просто "закривають очі" на порушення кордону нелегалами, а більше того, активно стимулюють біженців штурмувати західні рубежі. Іноді їх просто фізично видавлюють на територію сусідньої країни.

Один з таких випадків описаний у повідомленні МЗС Литви. Так, 17 серпня дванадцять білоруських силовиків фізично виштовхнули групу з 35 мігрантів на територію Литви і навіть самі заступили на її територію на 1 метр. МЗС назвав це "зверхньою провокацією " і порушенням спільного договору про держкордон.

Ситуація на кордонах Польщі та Литви залишається напруженою (фото: GettyImages)

Польща, у свою чергу, заявляє про цілеспрямовану підготовку груп мігрантів білоруськими спецслужбами і використання на кордоні холостих патронів, муляжів бомб і шумових гранат для психологічного тиску.

Білорусь всі звинувачення в організації "міграційної кризи" заперечує, але при цьому на початку жовтня оголосила про відмову виконувати угоду з Євросоюзом про реадмісію (повернення) нелегалів.

"Я їх (мігрантів, – ред.) туди (до країн ЄС, – ред.) не посилав, вони їх туди покликали. Ви ж знаєте, що Євросоюз покликав туди, у них рук робітників не вистачає. Покликали, так беріть, до нас які претензії?" – заявив Лукашенко.

Він також зажадав пред'явити йому конкретні докази причетності Білорусі до створення кризи. Як би там не було, новий пакет санкцій від ЄС проти його режиму через цю ситуацію вже на підході. Імовірно, їх введуть в листопаді.

Україна спостерігає

Незважаючи на те, що після серпня 2020 року відносини між владою Білорусі та України розладналися, режим Лукашенка поки що не направляє свою "міграційну зброю" на нашу країну. І це при тому, що спільний кордон за своєю протяжністю – близько 1 тисячі кілометрів – більше, ніж ділянки з Польщею і Литвою разом узяті.

У той же час він завзято звинувачує Україну у контрабандних поставках "зброї і бойовиків" і називає її "новим фронтом" протистояння. Держприкордонслужба ці звинувачення відкидає. Але кордон з північним сусідом взяла під охорону в посиленому режимі і відстежує ситуацію з мігрантами.

"ДПСУ активно відстежує ситуацію з потоком нелегальних мігрантів з Білорусі в країни ЄС, особливо в Литву і Польщу. На даний момент нелегальна міграція як така на кордоні України та Білорусі не є актуальною. Але це саме на даний момент", – сказав РБК-Україна спікер прикордонної служби Андрій Демченко.

Українські прикордонники поки не фіксують збільшення кількості нелегалів (фото: twitter.com/mtot.gov.ua)

За його словами, за дев'ять місяців на цій ділянці кордону затримали всього 13 нелегалів. По всій країні їх кількість склала 900 осіб, і це вкладається в середній показник за останні роки, пояснив представник ДПСУ. Щорічно прикордонники затримують близько тисячі мігрантів. Для розуміння, на початку 1990-х таких порушників ловили по 7-10 тисяч на рік, у 2005-2006 роках – по 4-5 тисяч.

Зараз же, зазначив Демченко, українські прикордонники не фіксують, що нелегальна міграція в нашій країні має якусь тенденцію до зростання. Найчастіше біженців з Сирії, Туреччини, Молдови, Росії, Алжиру та інших країн ловлять біля західних кордонів України при спробі незаконно проникнути в країни ЄС.

Також досить багато іноземців намагаються використовувати легальні канали (туризм, навчання, лікування і т.д.) для того, щоб потрапити в Україну, а потім "мігрувати" на Захід. Таких в поточному році виявили вже 6700 і не пустили в нашу країну.

Україна не тільки спостерігає за драматичною кризою на кордонах своїх європейських сусідів, а й намагається надати їм посильну допомогу. Так, на початку серпня українська влада направила литовським колегам "гуманітарку" у вигляді колючого дроту для будівництва захисних споруд на своїх кордонах. Джерело РБК-Україна у владі повідомило, що Україна також запропонувала допомогти Литві і живою силою – направити до 100 бійців для охорони кордону з Білоруссю.

"Ми сказали Литві, що можемо допомогти їм своїми людьми на певний час. Але питання вперлося у фінансування. Самі профінансувати це ми не можемо, а у Литви і "Фронтекса" (агентство ЄС з безпеки кордонів, – ред.) теж, на жаль, була така позиція, що вони нас там не зможуть утримувати у себе", – уточнив співрозмовник, зазначивши, що "пропозиція все ще в силі".

Польщі фізичну допомогу Україна не пропонувала, але поділилася досвідом зведення інженерних загороджень на кордоні. Нагадаємо, свій проект захисту від Росії під умовною назвою "Стіна" або "Європейський вал" Україна реалізує ось уже сьомий рік.

Україна запропонувала відправити на підмогу сусідам своїх прикордонників (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Наша країна цілком може стати наступною жертвою міграційної кризи на північних і східних кордонах. Поки що Мінськ і Москву стримує лише можливе посилення санкцій за такі дії. Так вважає екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

"Очевидно, що Україні треба готуватися до таких "сюрпризів". І мати на увазі, що це "сюрпризи" не від Лукашенка. Вони організовані Кремлем", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що ще керівники Радянського Союзу тісно працювали з диктаторськими режимами Близького Сходу і Африки і розробляли механізми "мігрантських штурмів" щодо європейських країн. Зараз президент Володимир Путін використовує цю тактику для розколу і ослаблення ЄС.

"Мова йде в цілому про "розгром" Європейського Союзу як єдиного організму. Росія хоче показати слабкість ЄС. Вона вже щосили на своєму пропагандистському телебаченні розповідає, що Євросоюз "безпорадний" і справи можна вести тільки з окремими державами, наприклад, з Німеччиною", – додав дипломат.

Лукашенко в цій схемі – лише інструмент в руках Кремля. Самому придумати такий підступний план атаки на Євросоюз йому було б не під силу, підкреслив Безсмертний.