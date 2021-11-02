Перевірка ЄС на міцність. Екс-посол України пояснив причини "міграційної кризи"

Керівники Радянського Союзу тісно працювали з диктаторськими режимами Близького Сходу і Африки і розробляли механізми "мігрантських штурмів" щодо європейських країн. Зараз президент РФ Володимир Путін використовує цю тактику для розколу і ослаблення ЄС.

Про це заявив екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні".