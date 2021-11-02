Перевірка ЄС на міцність. Екс-посол України пояснив причини "міграційної кризи"
Керівники Радянського Союзу тісно працювали з диктаторськими режимами Близького Сходу і Африки і розробляли механізми "мігрантських штурмів" щодо європейських країн. Зараз президент РФ Володимир Путін використовує цю тактику для розколу і ослаблення ЄС.
Про це заявив екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні".
За його словами, мова йде в цілому про "розгром" Європейського Союзу як єдиного організму.
"Росія хоче показати слабкість ЄС. Вона вже щосили на своєму пропагандистському телебаченні розповідає, що Євросоюз "безпорадний" і справи можна вести тільки з окремими державами, наприклад, з Німеччиною", - сказав дипломат.