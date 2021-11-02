ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Перевірка ЄС на міцність. Екс-посол України пояснив причини "міграційної кризи"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 листопада 2021 14:42
Перевірка ЄС на міцність. Екс-посол України пояснив причини "міграційної кризи" Фото: експерт оцінив причини "міграційної кризи" (GettyImages)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Керівники Радянського Союзу тісно працювали з диктаторськими режимами Близького Сходу і Африки і розробляли механізми "мігрантських штурмів" щодо європейських країн. Зараз президент РФ Володимир Путін використовує цю тактику для розколу і ослаблення ЄС.

Про це заявив екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні".

За його словами, мова йде в цілому про "розгром" Європейського Союзу як єдиного організму.

"Росія хоче показати слабкість ЄС. Вона вже щосили на своєму пропагандистському телебаченні розповідає, що Євросоюз "безпорадний" і справи можна вести тільки з окремими державами, наприклад, з Німеччиною", - сказав дипломат.

Нагадаємо, президент Литви закликав змінити міграційну політику ЄС через потік нелегалів з Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Міграційна криза в ЄС
NEWS
Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"
Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні