Україна пропонує захистити назви "карпатський мед" і "мелітопольська черешня"

До переліку також потрапили гуцульська овеча бриндзя і херсонський кавун
Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік пріоритетної сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, що потенційно можуть бути зареєстровані як географічні зазначення. Про це повідомила в.о. міністра Ольга Трофімцева на своїй сторінці у Facebook.
Трофімцева зазначила, що перелік українських продуктів був представлений проектом ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".
Згідно з документом, першими українськими продуктами з ГЗ (подано робочі назви) будуть:
Нагадаємо, у квітні 2019 року Кабінет міністрів погодив законопроект, яким передбачено створення електронного реєстру географічних назв.