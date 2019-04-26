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Україна пропонує захистити назви "карпатський мед" і "мелітопольська черешня"

Новини » Економіка    26.04.2019 - 15:36
Україна пропонує захистити назви "карпатський мед" і "мелітопольська черешня"
Фото: Сир, мед, кавун і черешня (колаж РБК-Україна)

До переліку також потрапили гуцульська овеча бриндзя і херсонський кавун

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік пріоритетної сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, що потенційно можуть бути зареєстровані як географічні зазначення. Про це повідомила в.о. міністра Ольга Трофімцева на своїй сторінці у Facebook.

Трофімцева зазначила, що перелік українських продуктів був представлений проектом ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".

Згідно з документом, першими українськими продуктами з ГЗ (подано робочі назви) будуть:

  • вино - захищена назва походження "Шабський"
  • вино - захищена назва походження "Ялпуг"
  • сир - захищена назва походження "Гуцульська овеча бриндзя"
  • кавун - захищена назва походження "Херсонський кавун"
  • черешня - захищена назва походження "Мелітопольська черешня"
  • мед - захищене географічне зазначення "Карпатський мед"
  • вино - захищене географічне зазначення "Закарпаття"
  • вино - захищене географічне зазначення "Білгород-Дністровський"

Україна пропонує захистити назви &quot;карпатський мед&quot; і &quot;мелітопольська черешня&quot;

Нагадаємо, у квітні 2019 року Кабінет міністрів погодив законопроект, яким передбачено створення електронного реєстру географічних назв

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