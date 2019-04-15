ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зростання виробництва в сільському господарстві прискорилося

Новини » Економіка    15.04.2019 - 17:57
Зростання виробництва в сільському господарстві прискорилося
Ілюстративне фото (cfts.org.ua)

Аграрний сектор зберігає високі темпи зростання

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-березні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 3,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,7%, господарства населення - зменшили на 1,5%.

Зростання виробництва в сільському господарстві прискорилосяukrstat.gov.ua

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання по 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали з початку року Держстат зафіксував зниження цін виробників промпродукції
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Державна служба статистикистатистикасельское хозяйство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся