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В Україні з'явиться електронний реєстр географічних назв

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 13:55
В Україні з'явиться електронний реєстр географічних назв
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Електронний реєстр буде вести Держгеокадастр

Український уряд погодив законопроект, яким передбачено створення електронного реєстру географічних назв. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, схвалений проект закону спрямовано на створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також для обліку та державної реєстрації географічних назв, надання даних з реєстру. Відповідальним за ведення реєстру буде Держгеокадастр.

 

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в Електронному кабінеті платника щодо автоматичного заповнення декларацій.

Минулого тижня податкова дозволила використовувати планшети і смартфони замість касових апаратів. До цього переліку увійшли сім моделей учасників експериментального проекту і система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек". Експериментальний проект триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфін прийме рішення за новітніми моделями, які будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

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