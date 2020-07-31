Україна піде в міжнародні суди, якщо Іран відмовиться від зобов'язань, - Кулеба

Україна готова звертатися в міжнародні суди у разі невиконання Іраном домовленості в рамках переговорів про виплату компенсацій у катастрофі МАУ під Тегераном. Водночас, Україна сподівається на успішність переговорного процесу з іранською делегацією.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, наразі Україна спостерігає зацікавленість іранської сторони у переговорах щодо компенсацій.

"Якщо Іран не виконає свої зобов’язання - ми підемо в міжнародні суди і я абсолютно не сумніваюся в тому, що ми притягнемо Іран до відповідальності. Але це план "Б". План "А" - це переговори. За результатами зустрічі, я налаштований обережно-оптимістично", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, учора в Києві завершилися консультації Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо компенсацій сім’ям жертв збитого рейсу PS752 під Тегераном.

У Міністерстві закордонних справ України назвали три основні домовленості, на які пішов Іран.

Раніше у МЗС заявляли, що Україна має 3 варіанти дій у разі відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.