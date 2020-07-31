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У МЗС назвали три результати переговорів з Іраном

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 11:01
У МЗС назвали три результати переговорів з Іраном
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко, Маріанна Присяжнюк

Переговори тривали 11 годин

За результатами переговорів України з іранською делегацією щодо компенсацій за збиття під Тегераном українського літака МАУ було досягнуто трьох основних домовленостей. Іран також погодився з необхідністю прозорого неупередженого розслідування катастрофи.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, переговори з іранською делегацією завершилися учора пізно ввечері і тривали 11 годин.

"Ми відзначаємо налаштованість на розв’язання проблеми, за якою прибула іранська делегація. Є згода, що необхідне прозоре неупереджене розслідування", - сказав Кулеба.

Він також повідомив про три основних результати переговорів з іранською делегацією:

  1. Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедій, притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій;
  2. Іран погодився виконати всі свої зобов’язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації;
  3. Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес: говоритимуть, слідчі, технічні експерти, юристи.

"На основі цієї інформації можна буде підраховувати суми збитків. Точніше, - компенсації. Відповіді, якою наразі буде сума компенсацій наразі немає. Сума не береться з неба, не береться з голови. Вона є результатом врахування всіх чинників", - додав Кулеба.

Нагадаємо, учора в Києві завершилися консультації Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо компенсацій сім’ям жертв збитого рейсу PS752 під Тегераном.

Офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві заявив, що влада Ірану згодна виплатити компенсацію за збитий літак.

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