Украина пойдет в международные суды, если Иран откажется от обязательств, - Кулеба

Украина готова обращаться в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренностей в рамках переговоров о выплате компенсаций в катастрофе МАУ под Тегераном. Вместе с тем, Украина надеется на успешность переговорного процесса с иранской делегацией.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас Украина наблюдает заинтересованность иранской стороны в переговорах относительно компенсаций.

"Если Иран не выполнит свои обязательства - мы пойдем в международные суды и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности. Но это план "Б". План "А" - это переговоры. По результатам встречи, я настроен осторожно-оптимистично", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера в Киеве завершились консультации представителями Ирана относительно компенсаций семьям жертв сбитого рейса PS752 под Тегераном.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали три основные договоренности, на которые пошел Иран.

Ранее в МИД заявляли, что Украина имеет 3 варианта действий в случае отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.