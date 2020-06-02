Україна не втратить двопартійну підтримку в США, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Завдання дипломатів працювати над цим питанням

Наразі немає ризиків того, що Україна втратить двопартійну підтримку в США. Дипломати працюють над цим.

Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Так, міністру поставили питання, чи є ризик того, що Україна втратить двопартійну підтримку.

"Наразі ні", - повідомив Кулеба

Водночас, дипломат наголосив, що "хмари завжди є на небі".

"Сьогодні перший день літа, хмари є, але ж літо ніхто не скасовував. Так само і американсько-українські стосунки. Вони є незалежно від погоди. Тут завдання дипломатів, щоб якомога менше хмарилось, а побільше було сонця", - додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Київ "насолоджується" двопартійною підтримкою в США і попросив не втягувати Україну в американські вибори.

РБК-Україна писало, що Зеленський навряд чи здійснить візит в США до виборів.

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Автор: Инна Собора