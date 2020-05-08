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МЗС сумнівається у візиті Зеленського до Білого дому до виборів у США

Новини » Політика     08.05.2020 - 14:30
МЗС сумнівається у візиті Зеленського до Білого дому до виборів у США
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Кулеба вважає, що візити до виборів можуть впливати на виборчий процес

Президент України Володимир Зеленський навряд чи до виборів у США здійснить візит до цієї країну. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що не бачить "індикаторів, що показують, що Трамп не хоче спілкуватися з Зеленським" після скандалу з так званим "україногейтом" , і прокоментував можливість візиту Зеленського до Білого дому.

"Візит до США до виборів - це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес. Для нас завжди в Америці ключовим була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції і добре ставлення до себе як з боку республіканців, так і з боку демократів", - підкреслив Кулеба.

Він також заперечує, що послом України в США призначили Володимира Єльченка, оскільки Київ не виключає перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Нагадаємо, в лютому 2020 року тоді ще помічник президента Андрій Єрмак заявляв, що дата візиту Зеленського США мала стати відомою найближчим часом. Зокрема, про це нібито домовилися з держсекретарем Майком Помпео під час його приїзду до Києва.

Сам Зеленський заявляв, що готовий прийняти американського президента Дональда Трампа швидше, ніж буде погоджено його візит до Білого дому.

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америкивизит
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