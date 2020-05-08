МЗС сумнівається у візиті Зеленського до Білого дому до виборів у США

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Кулеба вважає, що візити до виборів можуть впливати на виборчий процес

Президент України Володимир Зеленський навряд чи до виборів у США здійснить візит до цієї країну. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що не бачить "індикаторів, що показують, що Трамп не хоче спілкуватися з Зеленським" після скандалу з так званим "україногейтом" , і прокоментував можливість візиту Зеленського до Білого дому.

"Візит до США до виборів - це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес. Для нас завжди в Америці ключовим була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції і добре ставлення до себе як з боку республіканців, так і з боку демократів", - підкреслив Кулеба.

Він також заперечує, що послом України в США призначили Володимира Єльченка, оскільки Київ не виключає перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Нагадаємо, в лютому 2020 року тоді ще помічник президента Андрій Єрмак заявляв, що дата візиту Зеленського США мала стати відомою найближчим часом. Зокрема, про це нібито домовилися з держсекретарем Майком Помпео під час його приїзду до Києва.

Сам Зеленський заявляв, що готовий прийняти американського президента Дональда Трампа швидше, ніж буде погоджено його візит до Білого дому.