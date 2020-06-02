Украина не потеряет двухпартийную поддержку в США, - Кулеба

Задача дипломатов работать над этим вопросом
В настоящее время нет рисков того, что Украина потеряет двухпартийную поддержку в США. Дипломаты работают над этим.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Так, министру задали вопрос, есть ли риск того, что Украина потеряет двухпартийную поддержку.
"Пока нет", - сообщил Кулеба
В то же время, дипломат подчеркнул, что "облака всегда есть на небе".
"Сегодня первый день лета, тучи есть, но ведь лето никто не отменял. Так же и американско-украинские отношения. Они есть независимо от погоды. Здесь задача дипломатов, чтобы как можно меньше хмурилось, а побольше было солнца", - добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "наслаждается" двухпартийной поддержкой в США и попросил не втягивать Украину в американские выборы.
РБК-Украина писало, что Зеленский вряд ли совершит визит в США до выборов.
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Автор: Инна Собора