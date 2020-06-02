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Украина не потеряет двухпартийную поддержку в США, - Кулеба

Новости » Политика     02.06.2020 - 04:24
Украина не потеряет двухпартийную поддержку в США, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Задача дипломатов работать над этим вопросом

В настоящее время нет рисков того, что Украина потеряет двухпартийную поддержку в США. Дипломаты работают над этим.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Так, министру задали вопрос, есть ли риск того, что Украина потеряет двухпартийную поддержку.

"Пока нет", - сообщил Кулеба

В то же время, дипломат подчеркнул, что "облака всегда есть на небе".

"Сегодня первый день лета, тучи есть, но ведь лето никто не отменял. Так же и американско-украинские отношения. Они есть независимо от погоды. Здесь задача дипломатов, чтобы как можно меньше хмурилось, а побольше было солнца", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "наслаждается" двухпартийной поддержкой в США и попросил не втягивать Украину в американские выборы.

РБК-Украина писало, что Зеленский вряд ли совершит визит в США до выборов.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДмитрий Кулеба
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