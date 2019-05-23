Україна порахувала збитки російських портів від санкцій внаслідок окупації Криму

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У 2018 році збитки портів РФ склали понад 760 млн рублів

Після посилення міжнародних санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму порти тимчасово окупованого півострова та РФ, що знаходяться у чорноморському басейні, у 2018 році зазнали збитків на суму у понад 760 млн. російських рублів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

Зазначається, що у порівнянні з іншими роками, зокрема 2015, 2016 та 2017 щорічний прибуток "Адміністрації морських портів Чорного моря" становив від 32 мільйонів до 153 мільйонів рублів.

Ув 2018 році доходи склали лише 359,6 млн. рублів. При цьому витрати сягнули 1,1 млрд російських рублів. Тобто підприємство вперше за період з 2015 по 2018 роки стало неприбутковим.

"Варто зауважити, що до складу "Адміністрації морських портів Чорного моря" входять не тільки морські порти тимчасово окупованого Кримського півострова - Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, а й порти Краснодарського краю зокрема ті, що знаходяться у містах Новоросійськ, Сочі, Туапсе, Тамань, Геленджик та Анапа", - додали в МінТОТ.

Нагадаємо, одразу після церемонії інаугураці 20 торавня президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації США і Конгресу та закликав їх посилити санкції проти Росії.