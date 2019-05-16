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США ввели нові санкції проти Росії

Новини » Політика    16.05.2019 - 21:06
США ввели нові санкції проти Росії
Колаж РБК-Україна

У санкційний список потрапив спецзагін "Терек" Росгвардії

Міністерство фінансів США ввело санкції проти РФ, зокрема щодо спецзагону "Терек" Росгвардії(його база знаходиться в Чечні) і колишнього заступника командира батальйону "Північ" Руслана Геремєєва в рамках "закону Магнітського". Про це йдеться на сайті відомства.

Як зазначається, Сполучені Штати також внесли до списку санкцій п'ять громадян Росії через порушення прав людини. Санкції введені проти колишнього начальника виправної колонії №7 Сергія Коссієва, а також Геннадія Карлова, Руслана Геремєєва і Олени Трикули.

Раніше посол США в Москві Джон Хантсман заявив, що сенатори Демократичної і Республіканської партій єдині в питанні санкцій США проти Росії.

Зокрема, Хантсман нагадав про втручання РФ в американські вибори, отруєння Скрипалів у Солсбері і згадав про російського юриста Сергія Магнітського, смерть якого в 2009 році призвела до введення санкційного "списку Магнітського".

РБК-Україна також писало, що Мінфін і Держдеп США завершили підготовку пакету санкцій проти РФ у зв'язку з спробою отруєння у Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.

Нагадаємо, британські депутати обурилися відсутністю санкцій проти Росії. У зверненні до глави Форін-офісу Джеремі Ханта члени палати громад Британії зазначили, що "закон Магнітського" діє в Британії близько року, однак не був використаний проти порушників прав людини і не були введені санкції проти Росії через отруєння Скрипалів.

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