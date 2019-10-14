Україна - Португалія: анонс матчу

Збірна України в матчі восьмого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 прийматиме вдома національну команду Португалії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна телеканалах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Букмекери віддають невелику перевагу гостям. Роналду увійшов в заявку на цей поєдинок.

14 жовтня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Матч з чинними чемпіонами Європи Португалією - найважливіша гра відбору для збірної України, за результатами якої наша команда може забезпечити собі путівку в фінальну частину Евро-2020. Для цього вистачить нічиєї, а ось три очки у цьому поєдинку гарантуватимуть "синьо-жовтим" не тільки вихід на чемпіонат Європи, але і перше місце в групі, яке надає перевагу під час жеребкування. У разі поразки з будь-яким рахунком, головне буде потім не поступитися Сербії з різницею більш ніж в п'ять м'ячів.

Саме з протистояння між Україною і Португалією розпочався для обох команд відбір Євро-2020. Нічийний результат тієї гри став для багатьох сенсаційним.

В останньому матчі кваліфікації Україна здобула домашню перемогу над збірною Литви з рахунком 2:0, а команда Фернанду Сантуша взяла верх над Люксембургом - 3:0.

За два тури до кінця кваліфікації підопічні Андрія Шевченка впевнено займають першу сходинку турнірної таблиці, Португалія йде другою, але має гру в запасі. Обидві збірні йдуть без поразок, в активі нашої головної команди лише одна нічия, у португальців - дві.