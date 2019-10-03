Роналду увійшов в заявку збірної Португалії на матч з Україною

Фото: Кріштіану Роналду в матчі проти Литви (twitter.com/SELECAOPORTUGAL)

Серед списку з 25 футболістів головні зірки країни

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оголосив список футболістів на жовтневі поєдинки команди у відборі до Євро-2020. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт португальської Федерації футболу.

Португальці 11 жовтня в Лісабоні прийматимуть Люксембург, а 14 числа в Києві на НСК "Олімпійський" зустрінуться з командою України.

Склад збірної Португалії виглядає наступним чином:

Воротарі: Бету ("Гезтепе", Туреччина), Жозе Са ("Олімпіакос", Греція), Руй Патрісіу ("Вулверхемптон", Англія)

Захисники: Рікарду Перейра ("Лестер", Англія), Нельсон Семеду ("Барселона", Іспанія), Жозе Фонте ("Лілль", Франція), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Бенфіка"), Рубен Семеду ("Олімпіакос", Греція), Рафаель Геррейро ("Боруссія" Д, Німеччина), Маріо Руй ("Наполі", Італія)

Півзахисники: Данілу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутіньо (обидва - "Вулверхемптон", Англія), Вільям Карвалью ("Бетіс", Іспанія), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Маріу ("Локомотив", Росія), Піцці ("Бенфіка")

Нападники: Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Брума (ПСВ, Нідерланди), Гонсалу Гедеш ("Валенсія", Іспанія), Рафа Сілва ("Бенфіка"), Андре Сілва ("Айнтрахт", Німеччина), Кріштіану Роналду ("Ювентус", Італія), Жоау Феліш ("Атлетико", Іспанія)

Нагадаємо, Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи.