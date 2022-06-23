Україна на порозі історичного рішення. Що дає статус кандидата в ЄС

Європейська рада розгляне кандидатство України в ЄС на саміті у Брюсселі 23-24 червня. Набуття цього статусу відкриє для нашої країни шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, однак спочатку потрібно буде виконати низку вимог.

Докладніше про те, що означає для України статус кандидата в ЄС - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Історичний саміт

23 червня у Бельгії стартує дводенний саміт Євросоюзу. Для України зустріч лідерів європейських держав та урядів має стати знаковою. Очікується, що у четвер увечері Європейська рада оприлюднить своє рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.

Зазначимо, що учасники ЄС на саміті мають намір також підтримати кандидатство Молдови.

Що означає статус кандидат у ЄС

Отримання статусу кандидата - один із обов'язкових етапів для країни, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу.

Кандидатство знаменує початок переговорів щодо вступу до ЄС. Також це підтверджує наявність прогресу в демократичних, економічних та правових реформах та готовність до їх подальшого виконання для відповідності стандартам ЄС.

Статус кандидата не означає перехід країни на грошову одиницю ЄС або отримання її громадянами оособливих умов на проживання та роботу в країнах Євросоюзу (якщо це не передбачено додатковими угодами), але надає іміджеві, фінансові та гуманітарні переваги.

Що дасть Україні статус кандидата в ЄС

За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кандидатство дозволить модернізувати Україну і незабаром стати повноправним членом Євросоюзу.

Серед переваг статусу голова Кабміну назвав:

юридичне закріплення європейського майбутнього України;

завершення всеосяжної трансформації всіх сфер життя країни за підтримки Єврокомісії;

повноправна участь у програмах та ініціативах ЄС;

привабливість для інвесторів, захищеність бізнесу;

доступ до фінансової допомоги країнам, які готуються до вступу до ЄС (гранти, інвестиції або технічна допомога).

Також інвестуючи у повоєнне відновлення України через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС розглядатиме це як внесок у добробут потенційного члена Євросоюзу, а не третьої країни.

Кроки України до кандидатства

На четвертий день після повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 28 лютого Володимир Зеленський звернувся до ЄС щодо приєднання до блоку за спеціальною процедурою.

У найкоротший термін українська сторона заповнила дві частини опитувальника від Єврокомісії для оцінки можливості отримати статус кандидата в члени ЄС.

8 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку надання кандидатства Україні, а 17 червня позитивний висновок щодо статусу України оприлюднила Єврокомісія.

Рекомендацію ЄК отримали лідери Євросоюзу для ухвалення політичного рішення на засіданні Європейської ради 23-24 червня. Україні нададуть кандидатство лише за одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

Наступним кроком мають стати переговори про вступ до Європейського Союзу, але для початку Україна має виконати низку вимог. Серед них посилення боротьби з корупцією та олігархами, реформа правоохоронних органів та судів.

Вимоги ЄС до України

У Єврокомісії відзначили позитивні макроекономічні показники України та підтримання стабільності економіки навіть після вторгнення армії РФ. Але при цьому наголосили на необхідності реформ.

До кінця 2022 року ЄК відстежуватиме виконання 7 вимог, а за відсутності прогресу країну потенційно можуть позбавити статусу.

реформа Конституційного Суду, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії;

продовження реформ судової системи;

посилення боротьби з корупцією, призначення нового керівника САП та нового директора НАБУ;

ухвалення закону про боротьбу з відмиванням грошей;

імплементація антиолігархічного закону;

запровадження незалежного регулятора ЗМІ, узгодження законодавства про аудіовізуальні медіапослуги з європейським;

завершення реформи законодавства про нацменшини.

Україна вже почала працювати над рекомендаціями Єврокомісії. В уряді заявили, що до кінця тижня буде сформовано бачення з кожного питання.

В цілому, саме від України залежить, наскільки швидко вдасться виконати умови ЄК, коли почнуться переговори про членство в ЄС і буде залучено фінансування для відновлення нашої країни.

Україну підтримують усі члени Євросоюзу

Напередодні саміту всі країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо надання кандидатства для України. Про це повідомила міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що всі учасники ЄС, які раніше сумнівалися, підтвердили, що проголосують за статус кандидата для нашої країни.

Знаковим виявився візит декількох європейських лідерів до Києва, коли Італія, Франція, Німеччина та Румунія виступили за негайне надання кандидатства Україні. При цьому раніше від представників Німеччини та Франції звучали заяви про "статус кандидата з умовами" і дуже тривалий процес вступу нашої країни до складу ЄС.