У якому випадку Україна може втратити статус кандидата в ЄС: названі головні умови

Єврокомісія після рекомендації про надання Україні кандидатства в члени ЄС висунула низку вимог. У разі їх невиконання державу позбавлять статусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

У документі йдеться про позитивні макроекономічні показники України та підтримання стабільності економіки навіть після російського вторгнення.

"Це відображає не тільки дуже сильну політичну рішучість, але й інститути, які відносно добре функціонують", - йдеться в документі.

Проте водночас Єврокомісія зазначає, що Україна повинна провести низку "амбітних та структурних" реформ, що усунуть корупцію, вплив олігархів, зміцнять права приватної власності та ринок праці.

"Здатність країни впоратися з конкурентним тиском у ЄС вирішальною мірою залежатиме від того, як планують і впорядковують повоєнні інвестиції в Україну, щоб оновити її фізичний капітал, покращити результати освіти і стимулювати інновації", - додали в ЄК.

Україна отримала від Єврокомісії сім умов, за невиконання яких держава може втратити статус кандидата в ЄС, серед них:

впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника САП шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора НАБУ;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;

подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;

завершити реформу законодавства щодо національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою до кінця 2022 року.