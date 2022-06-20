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Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

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Понеділок 20 червня 2022 17:40
Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час телемарафону.

"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - наголосила Стефанішина.

За словами міністра, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Данія та Нідерланди відмовляються давати "зелене світло" Україні через недостатню відповідність встановленим вимогам.

Про перспективи вступу України до Євросоюзу ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо".

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