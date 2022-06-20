Байден про вступ України до ЄС: це дуже ймовірно

Президент США Джо Байден вважає "дуже ймовірним" майбутній вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Заява президента США зроблена на тлі того, що в кінці цього тижня лідери Євросоюзу мають офіційно надати Україні статус кандидата.

Повідомляється, що виступаючи перед журналістами, Байден зазначив, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом Європейського союзу.

Зазначимо, до цього Байден заявив, що навряд чи відвідає Київ в ході європейського турне в кінці червня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата. За її словами, всередині Євросоюзу досягнуто консенсусу щодо України.

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