Орбан закликав усунути бюрократичні перешкоди для вступу України до ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на portfolio.hu.

Як заявив заступник держсекретаря в канцелярії угорського прем'єр-міністра Берталан Хаваші, Віктор Орбан у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у підтримці надання статусу кандидата в ЄС.

Крім того, Орбан підкреслив, що бюрократичні перешкоди повинні бути усунені якомога швидше до фактичного вступу України до ЄС. Він також зазначив, що саме таку позицію озвучить на саміті в Брюсселі цього тижня.

Також угорський прем'єр додав, що його країна прийняла майже 800 тисяч українських біженців і готова до подальшої співпраці у сфері енергетики, перевезення зерна залізницею та прийому ще більшої кількості студентів з України.