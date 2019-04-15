ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісія виділить додаткове фінансування на будівництво Baltic Pipe

Новини » Політика    15.04.2019 - 16:51
Єврокомісія виділить додаткове фінансування на будівництво Baltic Pipe
Фото: Baltic Pipe (cont.ws)

Угоду про виділення на проект гранту в розмірі майже 215 млн євро підписали 15 квітня в Брюсселі

Європейська комісія виділить додаткове фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe, який поєднає Польщу, Данію та Норвегію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Угоду про виділення на проект гранту в розмірі майже 215 млн євро підписали в понеділок, 15 квітня, в Брюсселі за присутності віце-президента Єврокомісії з енергетики Мароша Шефчовича та прем'єра Польщі Матеуша Моравецького. 

Планується, що Baltic Pipe дозволить з 2022 року постачати газ з Північного моря до Польщі та, згодом, до країн Балтії. Також цим трубопроводом зможуть транспортувати газ з Польщі  до Данії та Швеції, відзначили у Європейській комісії. Брюссель уже раніше виділяв кошти на економічну та технічну оцінку проекту.

Крім того, Європейський союз прагне до диверсифікації поставок газу на його ринок, зокрема за рахунок  зрідженого природньогог газу, а також нових трубопроводів, наприклад, EastMed Pipeline, котрий має поєднати родовища у східному Середземномор'ї з Грецією та Італією. Також, оскільки система газопроводів у Євросоюзі розвинена дуже нерівномірно, Брюссель сприяє прокладанню нових "труб" з метою створення єдиного ринку "блакитного палива" у ЄС.

Нагадаємо, в Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". 

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський заявив, що прийняті 20 лютого цього року Комітетом постійних представників держав Європейського союзу зміни до Газової директиви не змінять негативної позиції Польщі щодо цієї інвестиції. 

У Польщі анонсували візит Трампа Офіс польського телеканалу в Мінську обшукували силовики
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЕврокомиссияПольшагазопровод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся