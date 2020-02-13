Литва почала будівництво газопроводу-інтерконектора з Польщею

Фото: газопровід (www.ambergrid.lt)

Країни Балтії стануть частиною газового ринку ЄС

Розпочато будівництво газопроводу-інтерконектора (Gas interconnection Poland-Lithuania, GIPL) між Литвою і Польщею. Про це повідомляє оператор газотранспортної системи Литви Amber Grid.

За даними компанії, перші кілометри газопроводу вже прокладені, а до кінця 2020 року планується завершити 100 кілометрів з 165 кілометрів литовської ділянки газопроводу. При цьому загальна протяжність польської ділянки становить 357 км. Маршрут газопроводу пройде від компресорної станції Яунюнай в Литві до станції Холовчице в Польщі.

Газопровід GIPL забезпечить з'єднання газотранспортних систем Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії з газотранспортною системою Європейського союзу.

До кінця 2021 року газовий інтерконнектор зможе транспортувати до 27 терават-годин (ТВт-год) природного газу в рік для країн Балтії, до 21 ТВт-год на рік для Польщі і стане частиною газового ринку ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна Естонія і Фінляндія у грудні 2019 року поєднали свої газотранспортні системи, запустивши спільний газопровід Balticconnector.

Нагадаємо, Данія дозволила будівництво газопроводу з Норвегії в Польщу. Дозвіл охоплює обидві ділянки газопроводу на дні Балтійського моря, які розташовані в морській зоні Данії.

Мова йде про будівництво газопроводу Baltic Pipe, яке почнеться у 2020 році. З жовтня 2022 року він буде транспортувати природний газ з родовищ на норвезькому континентальному шельфі. Газопровід зможе транспортувати в Польщі 10 млрд кубометрів газу на рік.