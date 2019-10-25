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Данія дозволила будівництво газопроводу з Норвегії до Польщі

Новини » Економіка    25.10.2019 - 16:46
Данія дозволила будівництво газопроводу з Норвегії до Польщі
Фото: Baltic Pipe (cont.ws)

Згода Данії на будівництво є ключовим моментом у реалізації проекту

Уряд Данії погодився на будівництво газопровідної системи Baltic Pipe, яка повинна забезпечити постачання природного газу з Норвегії до Польщі. Про це повідомляє "Польське радіо".

Виданий дозвіл охоплює обидві ділянки газопроводу на дні Балтійського моря, що розташовані в морській зоні Данії: одна від берегової лінії затоки Faxe до кордону шведської морської зони, а друга - від морської зони Швеції, через морську зону Данії навколо Борнгольму, аж до польської морської зони. Загалом газопровід матиме протяжність близько 133 кілометрів на обох ділянках.

За даними оператора GAZ-SYSTEM, отримання дозволу з Данії є першим з трьох етапів отримання всіх необхідних дозволів для газопроводу на дні Балтійського моря. Очікується, що цього року буде отримано рішення стосовно цього елемента інвестицій у польських морських зонах. Тим часом також планується отримати відповідний дозвіл у Швеції, аналогічно дозволу, виданому в Данії.

Президент GAZ-SYSTEM Томаш Стенпєнь заявив, що "згода уряду Данії на будівництво підводної частини Baltic Pipe є ключовим моментом у реалізації проекту".

Очікується, що будівництво газопроводу Baltic Pipe розпочнеться наступного року. З жовтня 2022 року він транспортуватиме природній газ із родовищ на норвезькому континентальному шельфі. Газопровід зможе транспортувати до Польщі 10 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, в квітні 2019 Європейська комісія вирішила виділити додаткове фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe, який поєднає Польщу, Данію та Норвегію.

Відзначимо, Польща має намір до кінця 2022 року стати остаточно незалежною від поставок газу з Російської Федерації і не планує продовжувати контракт з "Газпромом".

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