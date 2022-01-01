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США передадуть Україні катери типу Mark VI в 2022 році

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Київ, Субота 01 січня 2022 17:49
США передадуть Україні катери типу Mark VI в 2022 році Фото: катер типу Mark VI (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США в 2022 році поставлять Україні катери типу Mark VI. Очікується, що їх може бути більше трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" посла України в США Оксани Маркарової.

"З цього року (2022-ред.) ми почнемо їх отримувати", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання про можливість отримання Україною від США катерів типу Mark VI.

За її словами, зараз йде обговорення про кількість катерів цього типу, які можуть поставити США. Вона додала, що їх може бути більше трьох.

Маркарова також повідомила, що в першому кварталі поточного року США відправлять Україні ще один катер типу "Айленд" .

"Вони не самі йдуть, їх перевозять, так що тут ми трохи залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", - сказала посол.

Mark VI - це бойові патрульні катери. Призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

Нагадаємо, 23 листопада 2021 року з США в Україну прибули два нових патрульних катери типу "Айленд". Вони отримали назву" Суми "та"Фастів".

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