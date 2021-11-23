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В Україну прибули патрульні катери типу Island

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 10:34
В Україну прибули патрульні катери типу Island Фото: в Україну прибули патрульні катери типу Island (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прибуло судно Ocean Grand, яким із США доставили два патрульні катери типу Island. Вони отримали назви "Фастів" та "Суми".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Військово-морських сил ЗСУ.

Кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України", – зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

На катерах піднімуть військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили в ЗСУ.

Фото: в Україну прибули патрульні катери типу Island (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

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